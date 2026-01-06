Porto Alegre,

Começo de Conversa

Fernando Albrecht

Publicada em 06 de Janeiro de 2026 às 18:23

Busto do Ruben Berta é exemplo de descaso

TÂnia Meinerz/JC
Na rua Augusto Severo, que no passado dava endereço à sede da extinta Varig, está a Fundação Ruben Berta, criada para homenagear o ex-presidente dessa famosa empresa de linhas aéreas. Ex-funcionários também realizaram o plantio de palmeiras, que são da mesma espécie das que ornamentam outros pontos de Porto Alegre como a avenida Osvaldo Aranha e a Ponte Azenha. O busto do Ruben Berta é de autoria do escultor Vasco Prado. O monumento é mais um exemplo do descaso, pois a placa informativa foi arrancada.

