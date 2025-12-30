Porto Alegre,

Começo de Conversa

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 30 de Dezembro de 2025 às 18:14

Cobrança por aproximação tem dado problema

CARMEN TEREZA BELO SCHNEIDER/Especial/JC
Fernando Albrecht
Tem gerado longas filas nos pedágios de Glorinha e de Santo Antônio da Patrulha, tanto para quem vai quanto para quem vem do Litoral Norte, a cobrança por aproximação. Acontece que, muitas vezes, não funciona e o motorista precisa descer do carro para pedir ajuda de algum fiscal. A cobrança por dinheiro tem sido mais rápida, acredite se quiser. 

