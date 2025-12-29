Porto Alegre,

Começo de Conversa

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 29 de Dezembro de 2025 às 17:17

Sabedoria mineira para o ano novo

Fernando Albrecht/Especial/JC
Fernando Albrecht
Ao lembrar desta frase, que fazia parte da decoração da cafeteria Cheirin Bão, peço vênia para dizer que também sou filho de Deus, mais do seu Franz Joseph e de dona Felicitas Selbach Albrecht, para comunicar que estarei de miniférias até domingo, dia 4. Volto na edição de terça, provavelmente refeito e sem ter passado pela tortura de ter comido milho verde com areia, posto que preferi os perigos da cidade grande.  

