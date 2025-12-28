Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasComeço de Conversa
Começo de Conversa

Alguns dos nossos patrocinadores

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 28 de Dezembro de 2025 às 17:05

O fraco movimento pós-Natal no Centro

Fernando Albrecht/Especial/JC
Compartilhe:
Fernando Albrecht
Parecia a manhã de quarta-feira de Cinzas, mas o registro foi um dia depois do Natal. Se o fluxo de pessoas foi grande, mas com consumo controlado na véspera de Natal, durante a manhã de sexta-feira o movimento de vendas não foi lá essas coisas. Um desolado vendedor de loja de vestuário masculino no Centro disse que, se era para não ter freguês, era melhor nem ter aberto.

Notícias relacionadas