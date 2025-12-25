Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasComeço de Conversa
Começo de Conversa

Alguns dos nossos patrocinadores

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 25 de Dezembro de 2025 às 18:56

As idiossincrasias do Rio Caí

pg3 Rio Caí em Feliz

pg3 Rio Caí em Feliz

Christian Freire Albrecht/divulgação/jc
Compartilhe:
Fernando Albrecht
Tão calminho, tão inocente, tão certinho dentro do seu leito na altura de Feliz, o Rio Caí é capaz de se transformar de médico em monstro como no livro de Robert Louis Stevenson, basta que haja chuva de bom tamanho. O Caí nasce em Cambará do Sul, com o nome de Arroio Santa Cruz, Vira Caí depois de passar pela BR e, aí, segue seu curso. A margem direita da região dos descendentes alemães foi colonizada por Jacob Selbach Jr. . 

Notícias relacionadas