Publicada em 23 de Dezembro de 2025 às 19:16

O sumiço da televisão de cachorro

Mauro Belo Schneider/Especial/JC
Fernando Albrecht
O frango é a salvação do povo faminto. Ele e sua mãe, a galinha, mereciam uma estátua. Agora que vem pela frente um período em que boa parte das operações gastronômicas fecham, nos bairros, a fila do frango é uma constante. Há décadas abundavam as máquinas com espetos rotativos apelidados de televisão de cachorro, mas elas sumiram. Pena.  

