Começo de Conversa

Fernando Albrecht

Publicada em 22 de Dezembro de 2025 às 17:14

Pomba participa de formatura

pg3 Pomba em sala de aula em IKmbé

Ivan Andrade/dIVULGAÇÃO/JC
A recente formatura dos alunos do Ensino Fundamental da Escola Estado de Santa Catarina, em Imbé, teve uma presença inusitada. Assim como os alunos, a pequena pomba, um filhote, deixou o ninho em busca de novos voos e desafios.

