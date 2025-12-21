Porto Alegre,

Começo de Conversa

Fernando Albrecht

Publicada em 21 de Dezembro de 2025 às 18:03

Educação é meta prioritária de Claudio Bier

Dudu Leal/Fiergs/Divulgação/JC
Parece um adulto maduro comemorando seu diploma no meio de formandos mais jovens, mas é o presidente da Fiergs, Claudio Bier, entre mais de 400 formandos dos ensinos fundamental e médio da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Sesi-RS nos polos de Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo, Parobé, Porto Alegre e São Leopoldo. Bier colocou a educação como principal meta da sua gestão. Neste ano devem ser 4 mil formandos.

