Porto Alegre,

Começo de Conversa

Fernando Albrecht

Publicada em 18 de Dezembro de 2025 às 19:24

A maior exposição fotográfica a céu aberto do Brasil

pg3 Street Expo Photo

pg3 Street Expo Photo

Rafael Beltrame/dIVULGAÇÃO/jc
Esta é uma imagem da Street Expo Photo, a maior exposição fotográfica a céu aberto do Brasil, no píer da Usina do Gasômetro. São 120 fotografias em grande formato distribuídas em 10 painéis. Mais de 80 fotógrafos participam da exposição.

