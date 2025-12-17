Porto Alegre,

Começo de Conversa

Fernando Albrecht

Publicada em 17 de Dezembro de 2025 às 19:05

O majestoso flamboyant do Parque Marinha do Brasil

TÂNIA MEINERZ/JC
Para esquecer a cidade de pedra, o cimento, o asfalto e o mau humor, nada como a visão tranquilizadora de um flamboyant que de tão vaidoso espichou-se para os lados, como se o Parque Marinha do Brasil fosse todo seu. Desta vez ninguém ficou irritado, nem a escultura de Xico Stockinger que ali também habita. Até o sol parece de verdade.

