Começo de Conversa

Fernando Albrecht

Publicada em 16 de Dezembro de 2025 às 18:15

Fotógrafo gaúcho ganha prêmio com releitura do Abapuru

pg3 Apaboru Quilombola

Douglas Fischer/divulgação/jc
JC
Qualquer semelhança entre o famoso quadro Abaporu, de Tarsila do Amaral, não é mera coincidência. A imagem é do fotógrafo gaúcho Douglas Fischer, que foi premiado recentemente no concurso Paraty Cultural. Fisher o batizou como "Abaporu Quilombola", pois o fotografado, um guia local, é descendente de integrantes de um quilombo da região.

