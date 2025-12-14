Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasComeço de Conversa
Começo de Conversa

Alguns dos nossos patrocinadores

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 14 de Dezembro de 2025 às 20:13

O médico voador

pg3 Médico e piloto Jorge Neumann

pg3 Médico e piloto Jorge Neumann

Acervo piloto Jorge Neumann/Divulgação/jc
Compartilhe:
Fernando Albrecht
Titular da cadeira 48 da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, fotógrafo e aviador, o médico Jorge Neumann foi a Palmeira das Missões participar da concentração de volovelistas. Neumann fez, aos 14 anos, em 1967, o seu primeiro voo solo, marcando um recorde brasileiro nunca batido. Quem voa planador sempre será um bom piloto. Encontrar correntes ascendentes é o objetivo.  

Notícias relacionadas