Porto Alegre,

Começo de Conversa

Fernando Albrecht

Publicada em 11 de Dezembro de 2025 às 19:35

A frota de automóveis da família Peter

Acervo Família Peter/Divulgação/JC
Nos anos 1930 até a década de 1950, era comum orgulhosos proprietários de automóveis se reunirem para mostrar suas máquinas. Era uma festa. A pose dos donos e familiares era uma constante. A imagem é da "frota" de automóveis de Santa Teresinha, Bom Princípio, no Vale do Caí. A casa é da família Peter. Entre outras marcas observa-se o Ford Modelo A.  

