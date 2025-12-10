Porto Alegre,

Começo de Conversa

Publicada em 10 de Dezembro de 2025 às 19:22

As bolas-pedras do centro da cidade

pg3 Balizadores na Praça XV

Em Porto Alegre as pedras que rolam são fixas. A prefeitura as chama de balizadores. Mas os vândalos as arrancam. É uma cidade de ladrões. Porém, e sempre tem um, as bolas-pedras que prejudicaram o trabalho dos bombeiros em recente incêndio foram colocadas de volta, e deram cria.

