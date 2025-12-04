Porto Alegre,

Começo de Conversa

Fernando Albrecht

Publicada em 04 de Dezembro de 2025 às 18:21

A arte de conduzir cães

Fernando Albrecht/Especial/JC
Fernando Albrecht
Se alguém acha fácil controlar três ou quatro cães, imagine um monte deles, como esse profissional faz na calçada da rua Florência Ygartua, no bairro Moinhos de Vento. Cada um tem seu gênio e alguns são geniosos, impertinentes, impacientes, irritadiços, dengosos e - por que não? -  filhinhos da mamãe.  Tem que ser artista.

