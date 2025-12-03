Porto Alegre,

Começo de Conversa

Fernando Albrecht

Publicada em 03 de Dezembro de 2025 às 18:16

O estrago das bets para a economia

Fernando Albrecht/Especial/JC
As bets estão carreando somas fabulosas para os donos e distribuindo merreca para os apostadores. Seria do jogo, se não fosse o que está escrito nas bandeirolas das mesas do evento Tá na Mesa da Federasul, que iniciou campanha neste sentido. O estrago que elas causam na economia formal é incomensurável.

