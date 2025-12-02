Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasComeço de Conversa
Começo de Conversa

Alguns dos nossos patrocinadores

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 02 de Dezembro de 2025 às 18:22

Adversidades e responsabilidades no trânsito da Capital

pg3 Pedestres fora da faixa de segurança

pg3 Pedestres fora da faixa de segurança

Fernando Albrecht/jc
Compartilhe:
Fernando Albrecht
Por um lado o pedestre é ameaçado por toda sorte de adversidades e responsabilidades, começando pelos ciclistas do IFood, entre outros, patinetes elétricos, ciclistas particulares a toda em ruas como a Andradas, e por aí vai. Mas ele também é indisciplinado, como mostra a imagem da avenida Júlio de Castilhos defronte ao Mercado Público. Em resumo, todos estão errados.  

Notícias relacionadas