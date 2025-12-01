Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasComeço de Conversa
Começo de Conversa

Alguns dos nossos patrocinadores

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 01 de Dezembro de 2025 às 17:29

Uma longa caminhada pela feira

Fernando Albrecht/Especial/JC
Compartilhe:
Fernando Albrecht
A Feira da Economia Solidária, que se realiza até dia 13 no Largo Glênio Peres, é uma das tantas que ocupa este espaço ao longo do ano. Para os pedestres que querem chegar no Mercado Público precisam caminhar um bom tempo, porque não há "furos" para a passagem dos pedestres. As outras tinham.

Notícias relacionadas