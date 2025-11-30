Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasComeço de Conversa
Começo de Conversa

Alguns dos nossos patrocinadores

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 30 de Novembro de 2025 às 20:05

A festa dos 99

pg3 Festa dos 99 anos do Iargs

pg3 Festa dos 99 anos do Iargs

Tereseinha Tarcitano/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Fernando Albrecht
Foi com uma bonita festa no Plaza Sao Rafael que o Instituto dos Advogados do RS (Iargs) completou 99 anos. Presidida por Sulamita Santos Cabral,  é uma entidade que nao para de crescer. Durante o jantar, se falou como seria a festa dos 100 anos. Certamente será digna de um evento mais grandioso ainda.

Notícias relacionadas