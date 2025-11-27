Porto Alegre,

Começo de Conversa

Fernando Albrecht

Publicada em 27 de Novembro de 2025 às 19:02

De volta ao passado

Fernando Albrecht/Especial/JC
A imagem é de 2018, e dela pode se repetir a frase do escritor Pero Vaz de Caminha ao falar sobre o recém-descoberto Brasil: "em se plantando dá". Uma popular plantou um pé de milho na calçada da rua José Montaury, no Centro Histórico. Cresceu bonito, sendo regado todos os dias. Mas a prefeitura não gostou e terminou com a alegria da "agricultora". Atrás dela, o demolido esqueletão.

