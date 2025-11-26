Porto Alegre,

Começo de Conversa

Fernando Albrecht

Publicada em 26 de Novembro de 2025 às 19:20

O animal que se faz respeitar

Fernando Albrecht/Especial/JC
O cavalo é muito mais que um animal nobre, pau para toda obra, seja na tração de carroças, em corridas, para arar a lavoura e um sem número de utilidades, entre elas para o Instituto Butantã produzir soro antiofídico. No policiamento preventivo e ostensivo ele é rei. A Brigada Militar que o diga. E os policiais que nele montam também.

