Porto Alegre,

Começo de Conversa

Fernando Albrecht

Publicada em 25 de Novembro de 2025 às 18:29

Horácio, o ganso

Otto Bede/DIVULGAÇÃO/JC
Se existe gente que tem pets como animais de grande porte, por que não um pato? O ganso Horácio posa no colo do  jornalista Rogério Mendelski. A escolha foi dele de ter o pet-ganso. Começou a grasnar e beliscar a perna do jornalista, cuja tradução no dialeto animal significa "quero colo".

