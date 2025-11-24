Aplausos na Padre Chagas: 81 anos de Alcides Sanvicente



No sábado, a roda de cafezinho da rua Padre Chagas era só palmas e parabéns pra você, musica que todos conhecem de cor. O aniversariante Alcides Sanvicente (e) soprou 81 velinhas (em espírito), ladeado por Julio Ricardo Andrighetto Mottin, da Panvel, e Claudio Bier, presidente da Fiergs. Cada um pagou o seu cafezinho.

Sem querer querendo

Aos fatos. Jair Bolsonaro já estava politicamente inerte e inelegível, embora ainda tenha grande capital político. Se houvessem cabeças pensantes no Supremo, o deixariam quieto e ausente das manchetes. Mas não. Sua excelência o ressuscitou aqui e lá fora. Essa história de tornozeleira aberta ou danificada é uma ópera bufa.

Masterizacão

Que ninguém se surpreenda se o caso Banco Master não der em nada, embora o mau cheiro se note a quilômetros de distância. Tem muito peixe graúdo envolvido para permitir uma investigação séria. Vão escolher um boi de piranha e deu.

Cadê o xerife?

Em 1972, o então ministro Delfim Netto largou uma frase para explicar o caso de bancos tumultuados: "Primeiro vem o faroeste para, depois, entrar o xerife." Pelo estrago que o Banco Master está causando, o faroeste ainda não terminou.

Para poucos

É um Falcon LX de R$ 250 milhões, feito para cruzar o Atlântico em 10 horas, o jato do Neymar. Ainda tem custos de operação e manutenção mensais que deixariam qualquer um impressionado. O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, também tinha um Falcon, mas versão 1.0, para pobrinhos.

Em baixa

Estudo do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo e da FIA Business School revela uma queda significativa no apelo do Black Friday a partir de 2020. O pico foi em 2019 e, de lá para cá, a queda foi de 48,4% no interesse.

Os informais formais

Seis estados têm mais trabalhadores informais que formais, todos no Norte e Nordeste. Adivinhem de onde vem a outra renda que permite levar a vida?

Era outro o pescador

Na foto da edição de ontem em que aparece o peixe tucunaré, por engano a página publicou que o pescador era o médico Luiz Pereira Lima, quando o correto é Luis Pereira, também médico.

Confraria

O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Rio Grande do Sul (Ibef-RS) promove hoje a última Confraria do Ibef-RS, com o tema "Brasil e o Mundo - Perspectiva 2026". O encontro será às 19h, na sede da apoiadora Avazon (Rua Limoeiro, 28), na Capital.

Crises e reputação

A jornalista Soraia Hanna autografa amanhã o livro Gerindo Crises, Construindo Reputação, parceria da Critério Editorial e Editora AGE. A partir das 17h, no Trend Orla Corporate, na rua Manoelito de Ornellas 55/1201.

Ópera dos Quebrados

Fazia tempo que um banco não quebrava, e fazia tempo que um banqueiro não era preso. Com um sistema bancário de vasos comunicantes flertando com o perigo, um tombinho vai parecer um terremoto. Nos Estados Unidos, há horas os especialistas advertem que a bolha da IA pode estourar, com a Nvidia no foco — a empresa fabrica os chips da IA.

Europa na TV