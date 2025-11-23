Pescarias e aventuras no Amazonas

Esse é o tucunaré de 82 cm que o médico Luiz Pereira Lima pescou na região na região de Autazes, Amazonas, em 2025. Foi solto depois de dar um sufoco neste amante da arte de pescar. Fará parte do livro Pescarias e aventuras, que o bom doutor lançará dia 1 de dezembro às 18h30min na Livraria Paisagem do Moinhos Shopping. Não tem IA na foto.

Se ficar o bicho come...

A relação entre Brasil, China e Estados Unidos está se tornando cada vez mais delicada - e os impactos recaem diretamente sobre a indústria nacional. A China intensifica sua estratégia para transformar o Brasil em um grande importador dos produtos chineses.

... se correr o bicho pega

Para complicar, existem problemas internos. O Ministério da Indústria e do Comércio e o BNDES destacaram que o novo projeto soberano brasileiro está proibindo que qualquer recurso governamental seja usado para fomentar exportações brasileiras para os EUA. Muy amigo, muy amigo.

O incêndio e a ferradura

O incêndio no pavilhão da COP30 causou uma imagem negativa internacional. Lembra uma quadrinha medieval: "Por causa de uma ferradura perdeu-se o cavalo/ Por causa do cavalo perdeu-se o cavaleiro/ Por causa do cavaleiro perdeu-se a batalha/ Por causa da batalha perdeu-se a guerra/ E tudo por causa de uma ferradura".

Abertura fechada

Em certos aspectos, Porto Alegre continua nos anos 1960. Basta um feriado para as operações gastronômicas pendurarem as chuteiras, como se viu neste último feriadão. E com um agravante, ao se consultar o Google, aparecem dados falsos sobre aberturas e horários, informações não atualizadas. Fui a duas operações em que se lia "abre breve" e cheguei lá com ambas fechadas.

Conversa silenciosa

TÂNIA MEINERZ/JC

Esta estátua de Erico Verissimo estava exposta na antiga Livraria do Globo e agora está na Casa da Memória da Unimed, onde visitantes costumam parar e posar para fotos. Melhor sorte que as esculturas de Carlos Drummond de Andrade e de Mário Quintanas na Praça da Alfândega, que já fazem parte da paisagem.

Às bananas

A expressão "Bananas Republic" tem origem na literatura do início do século XX, cunhada pelo escritor e humorista americano O. Henry. Vivo fosse, Mr Henry poderia se orgulhar que sua criação está viva e forte mais de 120 anos depois.

O polvo e o PIB