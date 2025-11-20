Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasComeço de Conversa
Começo de Conversa

Alguns dos nossos patrocinadores

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 20 de Novembro de 2025 às 20:26

O pato equilibrista

TANIA MEINERZ/JC
Compartilhe:
Fernando Albrecht
O pato é uma galinha B. Tem penas que se prestam a uma série de utilidades, bota ovo, nada bem, pode mergulhar para pegar comida e sua língua é o "quack". Não faz fiasco quando bota ovo, não tem pés separados e tem pé-chato. Mas esse aí da foto mostrou que mesmo tendo pé achatado se vira bem com uma só pata. Muito do exibido.    
O pato é uma galinha B. Tem penas que se prestam a uma série de utilidades, bota ovo, nada bem, pode mergulhar para pegar comida e sua língua é o "quack". Não faz fiasco quando bota ovo, não tem pés separados e tem pé-chato. Mas esse aí da foto mostrou que mesmo tendo pé achatado se vira bem com uma só pata. Muito do exibido.  

  

Notícias relacionadas