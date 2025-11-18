A criatividade dos motoristas de aplicativo

Driblar a crise e buscar novas alternativas de renda é tarefa diária dos motoristas de aplicativo. Uma delas é instalar displays de acrílico no descanso de cabeça do caroneiro, para expor os mais variados produtos. No veículo da foto, há miniatura de perfumes importados, além de amendoim e pastilhas refrescantes, mas há outros que oferecem produtos de maquiagem e até erva-mate.



Na mira do tira

A polícia do Rio de Janeiro realizou uma operação em 11 estados para combater quadrilhas de roubo e furto de celulares, mirando mais nos cursos de desbloqueio dos aparelhos. Os criminosos conseguiam até alterar o IMEI, o número do celular como o chassi dos carros. Ninguém, nada está a salvo da inteligência criminosa.

Por isso...

...dá saudade do tempo em que celular só ouvia e falava, saudade do Nokinha que cabia na palma da mão. Mas não tem volta.

Apesar de tudo

A poderosa Globo não repete seu desempenho no exercício anterior, devendo ficar R$ 700 milhões abaixo do projetado. Por isso, deve demitir e cortar custos. Mesmo assim, é coisa de cachorro grande, com faturamento publicitário de R$ 10 bilhões em 2025 só na TV aberta. Com canais pagos e Globoplay, o faturamento vai a R$ 16 bilhões.

Advocacia negra

A OAB/RS lançou o Programa da Advocacia Negra (PAN), primeiro projeto estruturante de uma seccional voltado a ampliar oportunidades, promover inclusão e fortalecer a presença de profissionais negros e pardos no mercado jurídico. O presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, destacou que o PAN é inédito no País.

O mais antigo

O Festival Hípico Noturno promovido pela Brigada Militar, evento mais antigo do Brasil neste ramo, será entre os dias 20 e 23 de novembro, incluindo vários shows. Será na avenida Cel. Aparício, 2.351 - bairro Partenon, em Porto Alegre.

Mais uma

O ex-governador Ranolfo Vieira Júnior emplacou mais uma na sua coleção pessoal de homenagens. Nesta terça-feira, marcando sua passagem pelo comando do BRDE, teve sua foto descerrada na Galeria dos Ex-Presidentes do banco. Ranolfo já acumula o mesmo reconhecimento como chefe da Polícia Civil gaúcha, secretário estadual da Segurança Pública, vice-governador e como governador do Rio Grande do Sul. Após deixar a presidência, na virada do mês de outubro para novembro, respeitando o rodízio entre os três estados do Sul, Ranolfo reassumiu a Diretoria de Operações do BRDE.

Vinhos falsificados

Na esteira da falsificação de bebidas com ênfase na adição de metanol, o Consevitis, órgão que cuida do vinho, alerta o consumidor para fraudes inclusive nos rótulos. Tudo é falsificável neste país.

Concorrência chinesa

A plataforma de vendas chinesa Shopee vendeu 20 milhões de itens na sua promoção 11.11, com destaque para computadores e acessórios, depois eletrodomésticos e produtos para cabelos. Faturou mais que o Black Friday. A China agradece. Imagina esse total no comércio brasileiro.

Saco sem fundo

Mais bronca no INSS. Existem hoje 763 mil empréstimos consignados para crianças desde 2022, nem sempre com pais ou responsáveis reais. Sob nova direção, o instituto revela que ao todo os consignados para crianças e adolescentes somam R$ 12 bilhões. E sem autorização judicial.

A chegada do feriado...

Esta terça-feira, 18 de novembro foi dia letivo, mas já com um jeito diferente em função do feriado na quinta-feira, Dia da Consciência Negra. Muita gente tentou resolver as atividades da semana para poder viajar já nesta quarta-feira, dia em que é esperado um grande movimento nas estradas, especialmente para o Litoral.

...desde a véspera