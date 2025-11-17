São Leopoldo coordena solidariedade a Rio Bonito do Iguaçu

Muita gente está ajudando o município paranaense de Rio Bonito do Iguaçu, atingido por um tornado, no dia 7, que destruiu mais de 90% da cidade. A prefeitura de São Leopoldo coordena a ajuda, enviou voluntários e uma carreta com 30 toneladas com cimento, cestas básicas, colchões, carrinhos de mão, produtos de limpeza e cobertores.



O alerta desaparecido

Grave acidente no cruzamento da rua Silva Jardim com a rua Pedro Ivo no Mont`Serrat na sexta feira passada. Havia uma sinalização de "Pare" em todos os sentidos, mas depois do recapeamento ela sumiu. Cansado de ver acidentes, um morador fez três queixas junto à prefeitura, sem resposta. Já coleciona três protocolos. Tem sido uma queixa dos contribuintes de fazer reclamações sem que sejam tomadas providências. Protocolo não enche barriga.

De papo pro ar

O feriado da quinta-feira quebra a semana inteira, que já vinha sonolenta desde a sexta-feira devido ao feriado de sábado, dia 15. Um número apreciável de pessoas de categorias que podiam se dar o luxo de não trabalhar na sexta-feira poderá soldar uma semana inteira.

Onde fica o esconderijo?

A frase: estatística é que nem biquíni - mostra tudo, mas esconde o principal - tem diversos autores, inclusive o ex-ministro Roberto Campos, mas não perde a atualidade. Esta é mais uma: o índice de desemprego poucas vezes esteve tão baixo, mas o número total de empregados caiu. Uma contradição total. Quem sabe o doutor Pochmann, do IBGE, explica.

A banda vai passar

Hoje. A banda Os Raposos se apresenta às 18h no Encouraçado Butikin. Seria apenas mais uma, não fosse o fato de o pianista ser o advogado Emílio Emílio Rothfuchs Neto, que já passou dos 90 anos, e se apresentará com seus netos Emilio e Rafael, guiados pelo maestro e arranjador Michel Dorfmann.

O jogo do Congresso

A indicação de Jorge Messias para o STF tem dois ângulos. No primeiro, ele seria aprovado com escassa margem de votos. Parte dos "indecisos" pode trocar seu voto por emendas e outras facilidades, ainda mais que estamos em ano pré-eleitoral.

A dama que não era dama

A propósito desse jogo de cartas marcadas, há uma boa história envolvendo o dramaturgo George Bernard Shaw e uma belíssima dama da Corte. Shaw a abordou e perguntou se ela dormiria com ele por mil libras, uma grande soma na época. Claro que sim, disse ela. "E por 10 libras?" "Claro que não", respondeu ela, indignada. "O que pensas que sou?" - O que você é já sabemos. Só depende do preço.

A conversalhada substituiu a ação