Espetáculo popular

Toda e qualquer demolição em via pública terá sempre um público a assisti-la como se fosse uma espécie de festa. Deslocam-se de longe e até levam os filhos para assistir. Parece ser uma condição humana apreciar a destruição e não a criação.





A invasão

Os relatos que chegam da Europa, em especial da França e da Alemanha, são impressionantes, no mau sentido. Os imigrantes destruíram o sistema de saúde exemplar na Alemanha, conta uma velha amiga que lá mora. Os alemães pagam € 5,00 para qualquer especialidade, os novatos não pagam nada e querem ter tudo de graça. A França está afogada de tantos estrangeiros, parte belicosos." Sempre teremos Paris", frase do filme Casablanca, agora é "perdemos Paris".

Da glória à obsolescência

Uma senhora foi pagar uma conta em uma empresa que só aceita cheque, sabe se lá porquê. Como não tinha nenhum em casa, fez uma peregrinação nas agências do seu banco para achar um caixa que os fornecesse. Achou só UM caixa eletrônico e mesmo assim só conseguiu uma folha. E dizer que já foi o meio de pagamento nacional...

Descendo por onde subiu I

Candidato a candidato a presidente, o governador Eduardo Leite (PSD) subiu oito pontos na última pesquisa Genial/Quaest (41% a 28%). Já o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), está sete pontos atrás de Lula (43% a 36%), metade dos 15 que os separavam na pesquisa de outubro. Ronaldo Caiado (União), governador de Goiás, também está a sete pontos de distância do petista (42% a 35%), menos que os 15 registrados no mês passado.

Quem te viu, quem te vê

Os Correios precisam de R$ 10 bilhões em uma semana para não sucumbir. Planeja demitir 10 mil funcionários. É um filme antigo entre várias estatais. Já foi um dos melhores do mundo nos anos 1970.

A visita da Sua Majestade

Alex Rocha/PMPA/DIVULGAÇÃO/JC

A prefeita em exercício de Porto Alegre, Comandante Nádia, recebeu na quinta-feira passada a rainha da República Democrática do Congo, Diambi Kabatukila, para uma visita de cortesia. Todos os africanos não abrem mão do colorido das suas vestes, sempre é um espetáculo.

Descendo por onde subiu II

O governador Ratinho Jr. (PSD), do Paraná, é outro, está cinco pontos atrás do petista (40% a 35%) - estava a 13 pontos no mês passado. O paulista Tarcísio de Freitas está a 5 pontos de Lula. Até Michelle Bolsonaro está com 35%. Pode ser o momento, pode ser tendência, veremos o que mostrarão as próximas pesquisas. Mas é bom a equipe do presidente botar as barbas de molho. Como seu antecessor, parece que nas suas manifestações a polia escapou da roda.

Desertos de eficiência

De um dono de galeria que precisava trocar um vidro espelhado que trincou : "Acha um vidraceiro, vai. Acha e te dou um prêmio. Os que eu contatei não querem trabalhar". Depois de consultar diversas vidraçarias, uma delas disse que só em dezembro se conseguiriam bons funcionários.

Pagamento em câmara lenta