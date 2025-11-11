A falta de educação em espaços públicos

Urina e dejetos animais são o calvário de pedestres e de encarregados da manutenção de parques, praças, jardins e condomínios com fachada e grades para a calçada. A proliferação de pets mostra mais uma faceta da falta de educação em espaços públicos. No bairro Pinheiros, em São Paulo, o zelador de um condomínio adotou a ideia de aguar a urina.

Retratos do Brasil no ônibus

Meio-dia de ontem, avenida Salgado Filho, Centro de Porto Alegre. Um ônibus sai da parada e uma mulher luta para acomodar um comprido varal no coletivo. Quase fura o crânio de um passageiro sentado na transversal, obviamente não tinha visão vertical. Uma senhora vem de trás com o ovo de Colombo, deitando o varal no chão rente ao assento. Um senhor magro tendo um relógio de parede no pulso chega na catraca e conta sua vida ao cobrador. Em outro banco, uma mulher obesa deixa seus badulaques no assento ao lado e quando um passageiro quer sentar, ela reclama da falta de educação do outro. Sacola tem prioridade.

Cidade e acessibilidade

Quem circula diariamente pelo Centro fica impressionado com a quantidade de pessoas ainda jovens com algum tipo de deficiência física, algumas de nascença ou desde crianças. Há 40 anos ou mais, não se observava tal quantidade nas ruas da cidade. E isso que ainda temos muito que evoluir em acessibilidade.

A morte como convidada

É comum ver pessoas com crianças no colo com deficiência ou obesas atravessarem as ruas com trânsito intenso quando a poucos metros há sinaleira e faixa de segurança. Um exemplo é observado na avenida Independência, na frente do Hospital Getúlio Vargas. É uma irresponsabilidade atroz.

Pescador de cozinha

A tradicional Feira do Peixe Vivo de Gramado será realizada neste sábado no bairro Várzea Grande. O consumidor poderá levar para a mesa carpas e tilápias de qualidade. O lado ruim é limpá-las.

Essencialidade dos TCs

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 39/2022, conhecida como PEC da Essencialidade dos Tribunais de Contas, foi aprovada em 2° turno pela Câmara dos Deputados. Marca um dia histórico para o controle externo brasileiro.

O pai da criança

O governo federal e a cúpula do PT manifestaram contrariedade com a PEC das facções, proposta pelo deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP). Não tem mistério. Derrite está licenciado do cargo de secretário estadual de Segurança, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (REP), possível candidato a presidente da República em 2026. Logo, o projeto pode ser o melhor do mundo que o governo será contra.

Gato e sapato

A Justiça do Rio de Janeiro decretou a falência da operadora Oi S.A., encerrando quase uma década de recuperação judicial. Neste tempo todo, fez gato e sapato com alguns clientes.

Um mau começo

A educação no Brasil nunca foi lá essas coisas, mas em décadas passadas havia rigor nos exames e "rodar" causava pesadelos nos alunos, que precisariam repetir uma série. Essa do governo gaúcho de "passar de ano", mesmo rodando em quatro disciplinas, é um convite ao desleixo nos estudos. Já começam mal.

