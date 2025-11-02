Cabelo, cabeleira

Homens e mulheres estão dando atenção especial aos cabelos naturais ou artificiais, com vantagem para elas. Esta da foto deu um upgrade na peruca. A rapaziada geralmente se inspira em alguém famoso e ordena ao barbeiro "quero um corte igual ao dele", com matagal em cima e campo pronto para lavoura da metade para baixo. Fim da era dos cabelos longos para homens. Já para as mulheres, essa daí dá a impressão de que o chão é o limite. A peruca é um cabelo B.







Onde começa o inferno

No começo dos anos 1980, o então governador Leonel Brizola praticamente proibiu operações policiais nas favelas cariocas - rebatizadas por ele de "comunidades". Quarenta anos depois, o ministro do STF Edson Fachin decidiu limitar operações policiais nesses locais a casos "absolutamente excepcionais", e proibiu sobrevoos de helicópteros no espaço aéreo dessas comunidades.

Cidades mais humanas

Debates sobre inovação, conectividade e gestão climática marcaram o Smart Cities Park 2025, em Nova Petrópolis, reunindo empresas comprometidas com a construção de cidades mais humanas e inteligentes. Entre os destaques, o painel "Cidades Inteligentes: da teoria à prática", com os executivos da Unifique Henrique Favarelli e Leonardo Peters.

Os culpados

Não precisa ser adivinhão para saber que o tema ou um dos temas da campanha eleitoral será a criminalidade e seus principais atores, as facções do crime organizado, que lucram bilhões com usuários - parte deles que não é viciado e consome apenas para alterar a consciência. Esses também são os responsáveis pelas mortes e dor causadas pelos criminosos.

Comando para matar

Denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro revelou como o Comando Vermelho usava drones e WhatsApp para gerenciar as ações da facção. Pelo aplicativo, líderes ordenavam mortes e torturas. Tudo o que é bom por um lado, é diabólico no outro.

Olho grande

O PCC e o Comando Vermelho usam câmeras de vigilância nas áreas que dominam. No mínimo empatam com as polícias neste quesito, e só neste.

Foi dada a largada

A partir desta semana começam as inserções de partidos políticos na TV. O PSD, de Gilberto Kassab, optou por dar mais espaço para Ratinho Júnior, governador do Paraná. Bem mais do que para o governador gaúcho Eduardo Leite, também aspirante a candidato a presidente.

Técnicas de venda

Fernando Albrecht/especial/jc