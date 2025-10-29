A obra de arte que fez parte da Cow Parade em 2010

Essa peça artística na entrada principal da rodoviária de Porto Alegre, criada por Maria Betânia Chaves, que integrou a exposição Cow Parade em 2010. A estampa reproduz a cor avermelhada que era da frota de táxi da Capital à época, daí o trocadilho, que deu título: Váxi.





HPS na UTI

O coordenador da captação de recursos para o projeto de ampliação do Pronto Socorro, Paulo Guimarães, e a diretora-geral do HPS, Tatiana Breyer, estão mantendo contato com a bancada federal gaúcha para que auxilie na obtenção de recursos para o anexo do HPS. O hospital só tem 95 leitos, em média, para atender Capital e Interior, na proporção de 70% por 30%, maior parte para queimados, onde presta um inestimável serviço.

Quadro da dor

Um exemplo do que acontece hoje. A caldeira de uma empresa de Marau explodiu e o funcionário teve mais de 80% do corpo queimado. O dono da empresa estava colocando o servidor em uma ambulância e notificou o HPS. Só que não havia vaga aqui, e o homem morreu. Noventa e cinco leitos para todo o Estado é de sentar na calçada e chorar.

A primeira vítima

Governos federal e estadual se acusam mutuamente pelo resultado da invasão policial na Favela do Alemão. O federal justifica a recusa em participar da ação, dizendo que tem seu próprio plano. Planos, planos, projetos. Como já foi dito, em uma guerra, a primeira vítima é a verdade; no Rio, a segunda vítima é o turismo.

Gerência ultrapassada

Segundo estudo recente da Paraná Pesquisas, a maioria dos brasileiros quer uma forma diferente de governar. Pois essa é uma boa ideia. Temos um sistema viciado, com hierarquia que funcionou em épocas passadas e hoje é ineficiente. Em parte, devido ao inchaço da máquina.

Nos trinques

Reabertura agência Banrisul no TCE

Foi reaberta a agência do Banrisul do TCE RS, fechada desde março de 2024, quando foi atingida pela enchente. A sala entregue pelo presidente Fernando Lemos segue o novo conceito de atendimento do banco. Marco Peixoto, presidente do Tribunal, lembrou que até recentemente era impossível transitar pelo espaço invadido pelas águas do Guaíba.

Quem protege as bets?

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) se uniu à luta do comércio que objetiva taxar as bets. O montante colossal de apostas tira dinheiro do consumo desde a ponta da indústria até o comércio formal. Estranho que o Congresso não pegue esse pião na unha. Por que será, hein?

Porto Alegre-Uruguai

A presidente da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), Suzana Vellinho Englert, esteve em Montevideo, no Uruguai, para uma agenda de reuniões visando parcerias e uma maior integração entre as duas capitais. Suzana propôs compromissos mútuos entre as cidades gaúcha e platina, tendo em vista o avanço da uruguaia na área da tecnologia.

A Ucrânia é aqui

Quando criminosos utilizam armamento pesado e drones para lançar explosivos, não estamos falando de ação policial, mas de uma guerra. Aliás, o governo federal temia que os traficantes tirassem os blindados da polícia carioca. Mais uma razão para ter entrado nessa peleia. Com o agravante de que parte dos moradores protege os traficantes, que têm um ótimo serviço de relações públicas.

O berço dorminhoco