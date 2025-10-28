Porto Alegre,

Começo de Conversa

Publicada em 28 de Outubro de 2025 às 20:55

Retratos da enchente são pintados em pilares do Trensurb

Fábio PIlger/PMSL/divulgação/jc
Fernando Albrecht
Os pilares que sustentam o Trensurb em São Leopoldo, atingidos pela enchente, serão revitalizados. A prefeitura, com apoio de empresas privadas, Câmara Municipal e arquitetos da Unisinos, fará a instalação de quadras esportivas, palcos e ciclovias sob as estruturas, além de plantar 15 mil mudas de árvores frutíferas. Os artistas Vitória Severo e Dom Sílvio iniciaram os trabalhos, retratando cenas das enchentes e do cotidiano das comunidades atingidas.
