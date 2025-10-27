Admire a vegetação porto-alegrense antes que ela se vá

Convém admirar a beleza da vegetação porto-alegrense, que se espalha por todos os cantos durante a primavera - e até fora dela. A Praça da Matriz é um exemplo, valorizando a Catedral.





O Galaxie do Raul

O empresário Raul Randon gostava muito do Ford Galaxie, um enorme sedã com 5,38 mm de comprimento e 1,984 mm de largura. Para os amigos que estranhavam ele ter um motor beberrão, Raul repetia que, se sofresse um sequestro, pelo menos estaria bem acomodado no enorme porta-malas com capacidade de 600 litros. O fundador do Grupo Randon, de Caxias do Sul, era um homem alto e corpulento. Mesmo raciocínio de um revendedor Ford de Novo Hamburgo.

Novo ponto

Como segunda maior instituição pública de fomento do País e de presença cada vez maior no mercado de capitais, o BRDE passa a integrar a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Espaço de alegria

pg3 Espaço Rizzo nos sábados no Moinhos de Vento Fernando Albrecht/Especial/JC

Aos sábados, uma mistura de feira com exposição de produtos artesanais e roupas tem lugar garantido no Pátio Ivo Rizzo, no finzinho da Padre Chagas, com direito a um artista, no caso de um clarinetista (e). O Moinhos é um bairro que não perde o charme.

Estágio probatório

A informação da Organização Mundial da Saúde (OMS) de que pressão arterial 12 por 8 é hipertensão causou espécie entre os médicos. Vendo a repercussão negativa, a informação foi corrigida para "pré-hipertensão". Equivale a dizer que ladrão iniciante é "pré-ladrão".

Preocupação de marinheiro

O Cais do Gasômetro assoreou cerca de 50 cm em função da enchente de 2024, e as operações do BarcCoTur (barcos de turismo) tiveram que embarcar no Cais Embarcadero devido ao baixo calado. A secretária de Turismo da Capital, Fernanda Barth, prometeu se empenhar junto à prefeitura.

Deu no jornal

Da Folha do Mate: disposta a enxugar o Bolsa Família sob seus cuidados, a prefeitura de Venâncio Aires cortou 900 benefícios em 10 meses, checando as famílias com visitas domiciliares. Tem muito espertinho se passando por pobre. No total, o Brasil gasta R$ 441 bilhões com os programas sociais, maior parte com a Bolsa.

De mala e cuia

O apresentador e empresário Carlos Massa, 69, mais conhecido como Ratinho, revelou ter se tornado um residente permanente do Paraguai. O portal paraguaio El Nacional noticiou a novidade, citando uma "forte onda migratória brasileira ao nosso país" por parte de grandes empresários devido a questões fiscais.

O perigo das bets

Um porto-alegrense sentou na frente do computador de manhã e apostou em uma bet. Ganhou R$ 100 mil. Entusiasmou-se e passou a tarde jogando. Perdeu R$ 190 mil.

