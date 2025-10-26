Museu do Vinho e do Queijo em Anta Gorda

Essa bonita construção do passado, em Anta Gorda, recebeu o Museu do Vinho e do Queijo. O nome do município vem dos primeiros colonizadores, que se depararam com um animal tão grande que passaram a se referir ao local como "lá onde mataram a anta gorda..." Virou churrasco.

Historinha de segunda

Desde quando era secretário da Saúde no Rio Grande do Sul - nos governos Rigotto e Yeda Crusius -, o deputado federal Osmar Terra (PL-RS) criou os primeiros Centros de Atendimento Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD). O parlamentar lembra o diálogo que teve com a diretora de um CAPS AD de uma cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre: - Esta diretora me contou que não via mal nenhum em alguém fumar uma pedra de crack de vez em quando. Que ficava tudo bem, sem problemas.

E aí seu Lula...

...vem dizer que os traficantes de drogas "são vítimas de usuários também". Coitadinhos dos traficantes. Nossa mãe! Conclusão estapafúrdia?

Convite ao endividamento

O crescimento explosivo das plataformas de apostas esportivas no Brasil, que agora até a Caixa oferece, se tornou um tema para análise econômica. Longe de representar mera diversão, o mercado das bets já movimenta cifras gigantescas e produz efeitos diretos sobre o consumo, o endividamento e o equilíbrio financeiro das famílias.

O País da jogatina

Em 2023, o volume apostado no País foi estimado entre R$ 60 bilhões e R$ 100 bilhões, e, em 2024, as transferências via Pix para casas de apostas chegaram a R$ 21 bilhões por mês, segundo dados do Banco Central.

Nepotismo liberado

A maioria do STF considerou que funções de confiança política não se submetem às regras contra o nepotismo. É comum no Brasil o nepotismo cruzado, quando autoridades nomeiam parentes umas das outras para cargos públicos.

Dos esteites para o Brasil

O Halloween, uma festa alienígena importada dos Estados Unidos, movimenta barbaridade a indústria de doces. Só a gaúcha Florestal Alimentos conta com uma linha completa de produtos especialmente desenvolvida para a ocasião. Anualmente, a empresa produz cerca de 850 toneladas de doces temáticos.

Da Itália para o Brasil

Durante a 38ª edição do Sonho de Natal, Canela ganha um evento exclusivo: o Festival do Panetone, aquele bolo borrachudo. Como os gaúchos gostam de estrangeirismos, usamos cada vez mais termos em inglês. No Natal falamos Jingle Bells e, na hora de prestigiar a prata da casa, como cucas, favorecemos os panifícios italianos.

Caminho das águas