Falta de chuva muda cenário do rio Tramandaí

O recuo das águas do rio Tramandaí proporciona paisagens muito diferentes daquelas que os veranistas estão acostumados a vislumbrar na alta temporada. A falta de chuvas na nascente e ao longo de seu curso é a causa.

Coisas nossas

Em boa parte das palestras corporativas a plateia fica pregada no celular sem prestar atenção ao palestrante ou conversando com o vizinho. No final, batem palmas como se tivessem ouvido tudo com a máxima atenção.

Esperando Godot

Esse encontro de Donald Trump com Lula está parecendo uma peça de teatro de Samuel Beckett, com o nome do título desta nota. Dois personagens esperam alguém chamado Godot durante a peça inteira - e o cara nunca vem.

Brinco de empresa

A catarinense WEG, que produz motores elétricos, registrou um lucro de R$ 1,65 bilhão no terceiro trimestre, uma alta de 4,5% em relação ao trimestre anterior. Gaúchos que conheceram a WEG ficaram impressionados com a planta, no esmero em fazer o bem feito.

Prêmio Pesquisador

Gabriel Fuscaldo foi o profissional de Comunicação Científica, do Prêmio Pesquisador Gaúcho da Fapergs, Fundação de Amparo à Pesquisa do RS, durante a cerimônia de entrega do Prêmio Pesquisador Gaúcho 2025.

O gato da República

DANI BARCELLOS/ESPECIAL/JC

No pé da estátua da República, na parte superior do Paço Municipal, o escultor colocou um gato, supostamente para espantar as "ratazanas da República". Hoje, os gatos assumiram o lugar das ratazanas - e como os há. Se fossem colocados, faltaria espaço para a gataria.

As más companhias

Os Correios atravessam a mais grave crise de sua história recente, e não é fruto de um acidente contábil ou de má sorte conjuntural. É o resultado previsível de "uma estrutura estatal que parou no tempo, uma empresa criada para um Brasil analógico e que tenta sobreviver em um País digital". O diagnóstico é de Hugo Garbe, professor da Universidade Mackenzie.

Miniaturas em escala

Plastimodelismo é a arte de construir miniaturas em escala reduzida a partir de kits de plástico, ferramentas, cola e tintas. Neste sábado, o Shopping Total receberá o Xtreme MLA, evento de plastimodelismo.

Veneno mata veneno

O tema de ontem no Tá na Mesa da Federasul foram as fraudes, dos destilados entre elas. Nos anos 1960, era grande o número de nordestinos que ficavam cegos ou com fígado destruído por culpa do metanol, então chamado de álcool de madeira, porque pode ser feito de qualquer vegetal. Descobriu-se que após a ingestão, o melhor antídoto era beber bebida alcoólica, que hoje é usado de forma farmacêutica. Em outras palavras, uma dose de purinha é a salvação.

Ligação direta

O senador Renan Calheiros (MDB-AL)) quer dar uma guaribada no pacote que aumenta os impostos, para ver se a canga cabe no boi. O parlamentar sempre serviu ao governo, fosse ele quem fosse. Seu filho já foi ministro do governo Lula, por serviços prestados e a prestar. A velha política do compadrio nunca morre no Brasil.

Biometria óptica para beneficiários do INSS