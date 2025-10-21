A primavera espalha suas cores pelo Centro da Capital

Começou o plantio de folhagens no Quadrilátero Central, na Capital. Ainda dá tempo da primavera fardar de verde e colorido a área. É um alento para quem acha que o cimento tomou conta e não fez prisioneiros.

Desobediência civil

Além de desrespeitar o próximo, mesmo que ele esteja próximo, o motorista porto-alegrense avança célere na zorra total. Conversões proibidas estão crescendo mais que chuchu em cerca. A falta de fiscais de trânsito com celular multador na mão está nos levando ao cenário de cidades asiáticas descontroladas.

Juventude gaúcha em Barcelona

Cinco jovens aprendizes de Porto Alegre e Canoas, integrantes do programa Partiu Futuro Reconstrução, conheceram o distrito 22@, em Barcelona, na Espanha, referência mundial em inovação e sustentabilidade urbana. A iniciativa do governo do Estado e da entidade qualificadora, Renapsi, também levará os estudantes para Valência, cidade atingida por uma enchente em outubro de 2024.

Sem novidades no front

O presidente Lula trocou a chefia da Secretaria-Geral da Presidência. Sai Márcio Macêdo, do PT, e entra Guilherme Boulos, deputado do PSOL. Por que não estamos surpresos? Boulos é um legítimo representante da extrema esquerda.

Nunca antes

Nunca a Capital esteve com tão baixo movimento de pessoas e carros. Nos últimos meses, a pindaíba já começa a mostrar sua cara após o dia 12 ou 13. Desde o fim de semana passado, chega a ser deprimente ver o baixo movimento. O melhor termômetro é o Centro. Parece aquele filme "Onde foram todos?".

Loteamento supremo

O Supremo começou a julgar o lote 4 do 8 de Janeiro. Depois virá o 5, o 6 e sabe-se lá quantos mais, mas sugerem que a ideia é deixar acesa a chama até as eleições.

Enquanto isso, em Brasília...

Está tudo azul, bonitinho, mas o custo de vida vem a galope, e suas excelências, sentadas em confortáveis cadeiras, acham que a realidade brasileira está errada - e elas estão certas. Sob outra ótica, os preços não são altos, nós é que ganhamos mal.

Resiliência em Gaza

Propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica, capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte. É a cara do Hamas.

De Belém para a nossa casa

A COP 30, muito bem, muito bonito, mas que tal começar pelo nosso quintal, o Guaíba? Esta é só uma pálida amostra de um dia em parte do lago. Quem recolhe a sujeira deixada pelos porquinhos é o movimento Limpe o Guaíba 2025.

Experiência em IA

Nesta quinta, das 9h às 12h, no Espaço 11Verona - Food Hall Country (Bourbon Country), lideranças da área de comunicação discutem como a IA, os dados e experiências estão transformando marcas, reputação, conteúdo e performance.

Banzai Japão

O Festival do Japão 2025 será realizado de 14 a 16 de novembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, com entrada e estacionamento gratuitos. Serão três dias dedicados à cultura, gastronomia e artes japonesas.

