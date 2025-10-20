A lida da terra ajuda a curar traumas

Parece criança brincando como qualquer outra, só que não. Na Casa de Acolhimento Provisório da Secretaria de Assistência Social de São Leopoldo, nove crianças em medida de proteção, vítimas de abuso ou vulnerabilidade, aprendem a lida da terra. Ajudam a plantar e colher o que irão consumir. É duro ver que elas mal começaram a vida e já passaram por essa amarga experiência.



O poder da poupança

Aos poucos vão aparecendo os milagres de patrimônio sólido ou líquido do Careca do INSS, defenestrado do cargo após anos de trabalho duro. Deve ser má-fé, porque ele deve ter feito uma boa poupança ao longo dos anos. Poupança dos aposentados. E como o cartum dos três macaquinhos, ninguém viu, nem ouviu e nem falou.

Mal a coisa

Os valores disponíveis para o crédito rural no Brasil estão cada vez mais escassos, indica um levantamento realizado pela assessoria econômica da Farsul. Há um movimento de retração nos recursos, fazendo este ser o pior momento da história desde o Plano Real.

Dupla homenagem

Integrando o calendário de celebrações dos 35 anos de fundação da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, a entidade, presidida pelo psiquiatra Sérgio de Paula Ramos, será duplamente homenageada amanhã pela Assembleia Legislativa. Receberá a Medalha da Legislatura, entregue em Grande Expediente. A dupla iniciativa é do deputado Frederico Antunes (PP).

O ouro que voa

O ouro pode alcançar US$ 5 mil por onça (28 gramas) já no próximo ano, segundo Thiago Duarte, analista de mercado da Axi. Os rendimentos (internacionais) baixos, as compras significativas dos bancos centrais, a demanda física na Ásia e o tenso ambiente geopolítico são os fatores que podem levar a esse preço. Na sexta passada, a grama estava em torno de R$ 500,00.

A relatividade do porco

Um prefeito e uma rainha de festa da colônia deram definições esquisitas sobre o prato alemão eisbein, joelho de porco no forno. O alcaide chamou de Eisenbahn (a marca de cerveja), e a moça de Einstein. Tudo de acordo com a Teoria da Relatividade do gênio alemão.

Sonho meu

É impressão ou o Dnit não é mais acionado pelo patrão maior para conceder mais trechos de rodovias federais à iniciativa privada? Para ficar só na BR-290, o sonho dos caminhoneiros e motoristas em geral é um asfalto bom. Porque hoje o sonho virou pesadelo.

Quem pode mexer nela

Do jurista Ives Gandra: "Defendo que a função da Suprema Corte deve sempre respeitar o que o constituinte pretendeu, cabendo as modificações e as adaptações da Constituição àqueles que foram eleitos pelo povo, ou seja, ao Congresso."

Só que...

...com a composição atual e considerando como boa parte de suas excelências tratam a coisa pública, a "res publica", é de ficar com os cabelos em pé com o monstrengo que pode vir a lume se a Carta tiver que ser debulhada pelos congressistas. A Constituição de 1988 já tem artigos alienígenas de tão estranhos.

Mulheres no comando das finanças da Capital

As finanças de Porto Alegre estarão, a partir de hoje, sob o comando de quatro mulheres. Ana Pellini, Mônica Leal e Aline Possamai, respectivamente as secretárias da Fazenda, da Transparência e Controladoria, e contadora-geral da Capital, receberão a contribuição da auditora de controle interno Sandra Batistella, que tomará posse como controladora-geral do município. A presença feminina também é forte no quadro dos auditores: na associação da categoria, a Ascontec, dos cinco cargos da diretoria, dois são ocupados por mulheres, e exatamente metade dos atuais associados é de auditoras e técnicas.

