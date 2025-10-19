Porto Alegre,

Começo de Conversa

Publicada em 19 de Outubro de 2025 às 19:52

Orelhão: o dinossauro da telefonia

Todo pichado e sem funcionar, mas resistindo ainda na paisagem de Porto Alegre, este dinossauro da comunicação está ao lado do Palácio da Justiça, na Praça da Matriz. Orelhões, lembram deles? Antes do celular eram muito procurados e, às vezes, era um sufoco achar um à mão. Comprar fichas nem sempre era fácil.
