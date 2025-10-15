Prédio invadido no Centro Histórico está em busca de solução

O prédio que antigamente pertencia ao INSS na Travessa Mário Cinco Paus, no Centro Histórico, foi invadido pelo Movimento dos Sem Teto há mais de ano, e lá ficaram. Portanto, não são mais sem teto. Como o prédio é federal, caberia ao governo retomá-lo para transformá-lo em moradia popular, mas qual o custo de transformar escritórios em apartamentos? Também é vitrine para outros movimentos.

As crianças malvadas

Costumamos chamar o La Niña e o El Niño de fenômenos. Ora, um fenômeno é a consequência de um fato natural com origem conhecida. Então, são consequências do esfriamento ou esquentamento das águas do Oceano Pacífico, que ocorre há milhares de anos e foi batizado pelos conquistadores espanhóis por relatos de indígenas. Daí que tudo é natural. Inclusive o sobrenatural.

Os dependentes de números

O deputado estadual Gustavo Vitorino (Republicanos) protocolou projeto visando combater o vício dos jogos. Quando há compulsão, que é o caso, é difícil. O Ministério da Saúde estima que 1,5% da população brasileira - a maioria homens entre 30 e 50 anos - sofre de algum transtorno relacionado ao vício em jogos de azar. Desculpa, é o percentual dos que admitem a dependência.

Por falar em compulsão...

Vai ser difícil criar um programa que termine com a compulsão do motorista porto-alegrense de mudar de faixa sem necessidade, ligar o pisca depois de já ter feito a conversão, dos motoqueiros em assassinar retrovisores e de obedecer às faixas de retenção.

O chacoalhar dos candidatos

Cada vez que sai uma nota conjecturando sobre nomes para as eleições para governador é como mexer num ninho de marimbondos. A menção sobre Zucco (PL) alvoroçou o povo. Já há quem ache que ele com Covattinho (PP) seria uma dupla imbatível, só que não combinaram com os russos. Além disso, vice é vice.

Baleias e sardinhas

No Brasil e no Rio Grande do Sul vige uma cultura que não acontece em outros países. Exemplo é o futebol. Se for o segundo lugar, para a torcida é como se fosse o último, e se não ganhar ouro nas Olimpíadas, prata nem consideram. Na política, quem não for cabeça de baleia acha que será rabo de sardinha.

O triste fim dos Correios

Outrora considerado um dos três melhores serviços postais do mundo, os Correios amargam prejuízo em cima de prejuízo. Precisam urgentemente de R$ 10 bilhões e outro tanto em 2026. Parte se deve à correspondência digital, pela concorrência de serviços, parte pela má gestão e outro tanto por fraudes.

A síndrome da porta fechada

Há um conflito permanente nas paradas de ônibus, e até fora delas. O motorista fecha a porta do coletivo passados alguns segundos em que está na parada. Entende-se que ele deve cumprir horários, mas deveria haver certa flexibilidade, especialmente quando o usuário já está frente à porta. Pelo menos quando o passageiro for idoso ou com alguma deficiência. Dói ver alguém nestas condições não podendo entrar, mesmo depois de esbaforido pela breve corrida que, no fim, foi inútil. A EPTC não tem como encarar isso?

Devagar com o andor...

...porque o santo é de barro, diz o ditado. Lula (PT) disse que será imbatível na eleição de 2026. Hoje pode ser. Faltando um ano para as eleições, é temerário ter essa certeza e calçar salto alto. Primeiro porque Luiz Inácio pode escorregar em cascas de banana que ele mesmo criou, como o enorme rombo fiscal, que, em seguida, se transforma em inflação. O custo de vida preocupa e eleição nunca é 2 + 2.

Fórum TS

A OAB/RS apresenta hoje, às 11h, o Fórum dos Conselhos e Ordens das Profissões Regulamentadas do RS (Fórum-RS), que a entidade preside, e o 1º congresso, que será realizado pelo Fórum no dia 31.

Parabéns

Hoje, dia 16 de outubro, é comemorado o Dia Internacional das Cooperativas de Crédito. A data é sempre na terceira quinta-feira de outubro. Parabéns às cooperativas!

Normas ISO