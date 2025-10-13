A almofada de molhar dedo não sai de moda

O avanço tecnológico arquivou muitos equipamentos e materiais outrora onipresentes em escritórios e repartições. A almofada de molhar os dedos, no entanto, resiste bravamente, apesar das máquinas de contar dinheiro - tem gente que até gastou o dedo contando. Basta percorrer papelarias da cidade para constatar que, junto a modernos fones sem fio, a histórica almofada resiste bravamente.

Um de fora

A última pesquisa da Quaest mostra que os eleitores veem com bons olhos uma candidatura de alguém fora da política - está aí a chance do governador mineiro Romeu Zema, que só entrou nela para se eleger governador e tem mais de 80% de aprovação.

Papo de bar

Nas rodas de papo invariavelmente surge a questão de quem será candidato ao governo do Rio Grande do Sul. Considerando que o que vale é o segundo turno e, fatalmente, nós o teremos, é arriscado profetizar. Provavelmente, o PT vai para o segundo tempo, e quem larga com 30% pode confundir teto com piso. Por melhor que esteja colocado, não é hora de largar foguetes. O Coronel Zucco (PL) - deve - fazer boa votação. e para aí a adivinhação.

E segue o baile

De acordo com dados divulgados pela Serasa Experian, o número de pedidos de Recuperação Judicial no setor do agronegócio no ano de 2024 foi de 2.273, crescendo 61,8% em comparação a 2023. No Rio Grande do Sul tem muita gente empenhada, apesar das boas safras. Muitos que deram como garantia do empréstimo do banco a propriedade e as máquinas. Não pagou, o banco toma tudo.

Zero álcool

pg3 Fruki lança a cerveja Bellavista sem álcool Fruki Bebidas/DIVULGAÇÃO/JC

A Fruki Bebidas lançou a Bellavista Zero Álcool. Para celebrar o momento, a marca levou a cerveja, literalmente, para as ruas. Garçons distribuíram para motoristas a versão sem álcool nas sinaleiras de Lajeado.

Reforma em casa

O texto da reforma administrativa admite que funcionários públicos trabalhem 1 dia de casa por semana. Assim, nunca 100% estarão no local de trabalho. Voltamos ao tempo da pandemia?

Mais uma

A Unimed Porto Alegre inaugura novo endereço da Unidade Assistencial de Guaíba, na rua São José, 963, no Centro da cidade.

Convite ao desastre

Um carro importado com uma mulher na direção rodou mais de 200 metros na contramão através de duas ruas, para pegar uma criança na escola Mãe Admirável, Cidade Baixa. Mãe amorosa está aí.

Os malaios do posto

Estão começando a proliferar no País os postos Petronas (Petroliam Nasional Berhad), companhia estatal de petróleo e gás da Malásia, inicialmente em São Paulo. Tem um sócio brasileiro. Ela é conhecida de nome dos brasileiros por causa do patrocínio dos carros Mercedes na Fórmula-1.

Capital da Carne Dura

Depois de já ter sido Alegre e Cidade Sorriso, Porto Alegre está virando Capital da Carne Dura. É epidemia com raras exceções. Já havia diminuído as porções. Paga-se o que é difícil de engolir.

Correção