Flores protegem dunas em balneário do Litoral Norte gaúcho

A chegada da Primavera não traz apenas beleza à paisagem, mas também significa proteção à natureza. Nas dunas à beira-mar de Imbé, a rosa chorão-das-praias - também conhecida como onze horas - e a margarida-das-dunas são defesas naturais para a manutenção dos montes de areia do balneário. A imagem parece um quadro da escola impressionista. Se tivesse mais lilás, podia ser um Monet.

Roleta russa

Se o caro cidadão está esperando o sinal verde para pedestres, dê pelo menos 10 segundos antes de encetar a travessia. Os malucos motorizados - e como os há! - não dão a mínima para o sinal. Para eles, tudo é verde. Outra praga que se acentua são os tripulantes de patinetes elétricos subindo ruas e corredores de ônibus na contramão. Parte são garotas adolescentes.

Uma cidade injusta...

...para com os idosos que necessitam dos ônibus é a Capital. Sabemos que os motoristas não podem esperar retardatários para não atrasar, mas fechar a porta na cara dos idosos é algo doloroso de se assistir. Se for mulher e bonita, muitos motoristas até dão ré se for preciso.

A China é aqui

Ao inaugurar novas instalações da chinesa BYD, Lula a elogiou por acreditar no Brasil. Bem, o Brasil já é chinês há muitos anos. Boa parte da energia e das redes de distribuição já é chinesa, carros chineses já dão mais que chuchu em cerca, brinquedos e bugigangas em geral são chineses, plataformas de compras também. Conviria o presidente Lula aprender a falar mandarim. Afinal, eles são os patrões.

De pernas pro ar

Um casal desempregado com filhos ou trabalhando de forma avulsa sem deixar rastros tem à sua disposição pelo menos quatro benefícios sociais, do auxílio-desemprego, Bolsa Família, vale-gás e, agora, o botijão do povo, auxílio-escola, ganha facilmente R$ 5 mil mensais livres de imposto de renda. Então por que trabalhar?

Batalha perdida

As loterias da Caixa estão perdendo a batalha contra as bets. Modalidades que raramente acumulavam mais de três vezes agora estão sem ganhadores por semanas, como a Quina, a Dupla Sena e a Timemania. No sentido inverso, são inúmeros os casos em que apostadores ficam inadimplentes por causa delas.

Escravos de Jó

Como na cançoneta infantil, o obrigatório corte de despesas públicas devido à rejeição do aumento de impostos, que seria o 28º do governo Lula, pode ser nas emendas parlamentares. O efeito prático seria a rebeldia cada vez maior do Congresso aos diplomas legais de interesse do Planalto.

A Paris brasileira

Como disse o personagem de Humphrey Bogart no clássico filme Casablanca, "sempre teremos Paris". Com a faca do descontrole fiscal no pescoço, a Paris brasileira está aumentando os impostos. Sempre os teremos.

Caminho livre

A aposentadoria antecipada do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso tem uma causa. Ele estaria deprimido porque a Lei Magnitsky o pegou em cheio, a ele e à sua família. Assim que Lula nomear o novo integrante da Corte, terá indicado 11 ministros do Supremo.

Papagaios de esquerda