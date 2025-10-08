A feia cárie do Centro foi abaixo

Foi concluída a demolição do Esqueletão da rua Marechal Floriano. O prefeito Sebastião Melo havia prometido que a feia cárie do Centro viria abaixo, e assim foi feito. O espaço já está com arame farpado para evitar os invasores de plantão. Se deixarem entrar, nunca mais saem. Agora é esperar o destino do terreno, e com quem. A imagem mostra como a área ficava feia quando ainda estava de pé no melhor estilo "balança mas não cai". Hoje, a partir das 11h15min, a prefeitura realiza vistoria final da demolição.







A vez dos pequenos

De 8 a 13 de outubro, o Shopping Total faz festa na Semana da Criança. Serão seis dias de programação gratuita e diversificada para toda a família, com o apoio cultural do Sesc.

Quando dá certo...

...mas nem tudo dá. A popularidade do governo Lula aumentou, assim como a carga tributária. No atacado é que são elas. A economia não reage e o risco fiscal assombra os investidores, inclusive da bolsa brasileira.

Novas empresas

O modelo tradicional de empresa está com os dias contados. A afirmação é de Filipe Bento, fundador e CEO do Atomic Group, mas reflete uma tendência observada em centros de inovação do Vale do Silício, China e Europa, em que o futuro dos negócios não é crescer inflando estruturas.

Vítima do Putin

O cinegrafista Tailon Ruppenthal, 41 anos, morreu durante o conflito na Ucrânia. Ele estava desde a metade do ano no país europeu. Tailon morava em Três Coroas.

Empresa que cuida

A Unimed Porto Alegre abriu as inscrições para o Prêmio Empresa que Cuida, iniciativa que reconhece as organizações que promovem ações de saúde e bem-estar para seus colaboradores. Inscrições até o dia 20 deste mês no abre.ai/empresaquecuida.

Mal no volante

Os sucessivos acidentes envolvendo caminhões levam a uma pergunta: aumentou a imprudência ou, pior, a imperícia? Este fator raramente é levado em conta nas investigações. Parece que há falta de caminhoneiros, embora o salário de um bom profissional da área gire em torno de R$ 15 mil.

A hora do espanto

Para tornar palatável a alta do IOF, o ministro Fernando Haddad retirou o aumento de imposto das bets, a mais nova praga da nação. Estranho. O que os nossos brilhantes parlamentares têm a ver com as bets? Será que não rolou um objeto misterioso por aí?

Queixa de leitor

"Tenho notado nova jogada…dos restaurantes na Capital. Não aumentaram os preços, mas quando trazem a conta não consultam o cliente se podem adicionar o serviço (10%), aí já vem com 12 a 15% adicionados". Em alguns casos, inclusive, diminuíram as porções.

