O fim do pratinho para ofertas na igreja

Na Igreja Santo Antônio, no bairro Partenon, tradição e modernidade se misturam para sustentar as atividades da comunidade. Os modernos QR codes estão presentes nos bancos ocupados pelos fiéis para garantir o pagamento das ofertas e dízimos. Substituíram o antigo pratinho que corria entre os fiéis para depositar os óbolos.



Turbulências

Embora na superfície o mar partidário oposicionista do Rio Grande do Sul esteja sem marolas, abaixo dela os estrategistas quebram a cabeça para ver qual é o melhor candidato. Desde já, ensaiam como seria o segundo turno e com quem se aliançar. Uma das incógnitas é o deputado Tenente-coronel Zucco, pré-candidato do PL ao Piratini.

Prêmio merecido

O Sindilojas Porto Alegre foi premiado com o Top de Marketing 2025, concedido pela ADVB/RS, na categoria Inteligência de Mercado. O case vencedor, "Reconstruindo Juntos: Quando o dado se torna abraço", destacou a atuação da entidade durante as enchentes de 2024.

Pela lei

Pelas declarações do novo presidente do STF, Edson Fachin, despertou-se o otimismo. Ao enfatizar que vai julgar pela lei, e não politicamente, causou alento nos que já tinham perdido as esperanças de um tribunal mais equânime.

Luva preta

Essa novidade do pessoal que lida com cozinha de restaurantes usando luvas pretas é um modismo recente. E não é uma boa porque o preto esconde a sujeira. Deveriam imitar os japoneses, onde até taxistas usam luvas brancas.

Esqui no plástico

pg3 Antiga pista de esqui em Garibaldi Tânia Meinerz/Reprodução/JC

Esta reprodução mostra a pista de esqui de Garibaldi, que fez sucesso até o final dos anos 1970 e início dos anos 1980. Havia um teleférico para levar os esquiadores até o alto, e a pista propriamente dita era feita de plástico. Como diz o provérbio, "quem não tem cão caça com gato."

Baião de dois

É como é chamado o PF de feijão com arroz, ora em franca perda de status no País. Em termos nutritivos é boa combinação, mas surgiu a lenda que o arroz engorda. Azar dos orizicultores gaúchos. O feijão mexido é um feijão comum revitalizado.

O domínio do mal

Um país em que 36% da população precisa obedecer às regras das facções, um país onde não se pode mais nem ingerir destilados com medo de contaminação pelo mortal metanol não é um país em que se sinta tranquilo. Aliado à política, o quadro é tenebroso.

Maquiavel caboclo

Durante o governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB, 1995-2002), vazou a fala do então ministro Rubens Ricupero para a TV Globo no intervalo comercial. Deixaram o microfone aberto e pegou na hora em que ele dizia "o que é bom a gente divulga e o que é ruim se esconde". É o modus operandi da maioria dos governos, inclusive o atual.

A salvação na lata

Uma forma de sem-teto ficar bem alimentado é dar a eles lata de sardinha e pão, e se tiverem como fazer, um pacote de massa, que é barato. Carboidrato e proteína com Ômega 3, se for com espinha.

A capital dos helicópteros