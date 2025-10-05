Um clima europeu

Parece uma rua de Paris em noite chuvosa, mas fica em uma do bairro Navegantes. Do lado direito fica o Instituto Caldeira e do lado oposto a antiga tecelagem Rio Guahyba, cujos teares produziam roupas usadas até fora do Rio Grande do Sul. Isso foi no tempo em que o capricho não era moeda de troca. Sorte nossa que os prédios foram revitalizados.

Sobre temeridades

É lógico que o motorista do ônibus que pegou fogo na descida da rua Espírito Santo não conhecia nada de Porto Alegre. É uma das mais íngremes da cidade e ele deve ter seguido cegamente o GPS. E com veículo de dois andares, certamente deveria saber que teria fiação elétrica baixa pela frente.

Conexão Rio Grande-EUA

Em preparação para começar a construir quatro navios para a Transpetro, o Estaleiro Rio Grande, da Ecovix, recebeu a visita do cônsul-geral dos Estados Unidos em Porto Alegre, Jason Green. O diplomata ficou bem impressionado.

O velho e bom Jacozinho

Ex-alunos, ex-professores, familiares e amigos do Colégio e Escola Normal Jacob Renner, o Jacózinho, de Montenegro, têm almoço de confraternização marcado para o domingo 26 de outubro. Nos anos 1960, era um dos poucos do Vale do Caí a oferecer o curso científicio. Informações com o ex-aluno Édio Trein no ediotrein@gmail.com ou (51) 99989-5993.

Do táxi para a glória

O site Jornalistas & Cia completa 30 anos. Junto com a festa realizada em São Paulo, anunciou o Admirado Jornalista Brasileiro de 2025, láurea conquistada pelo gaúcho Caco Barcellos, da Globo. Começou na extinta Folha da Manhã da Caldas Júnior, em 1974. Curiosidade: juntamente com a profissão também era taxista.

Empresas em 120 minutos

O prefeito de Novo Hamburgo, Gustavo Finck (PP), anunciou que o tempo para se abrir uma empresa passou a ser de apenas duas horas na cidade. "Alcançamos Porto Alegre e hoje somos referência na agilidade em atender os empreendedores locais", afirmou. A meta inicial do seu governo era abrir uma empresa em sete horas. "Superamos nosso objetivo em nove meses", comemorou.

A casa do inimigo I

O governo federal diz que vai compensar a perda de arrecadação do fim do Imposto de Renda para quem ganha menos de R$ 5 mil taxando os mais ricos. Parece que para suas excelências de Brasília, mais ricos são os que ganham mais de R$ 5 mil. Mais uma paulada no que já foi a classe média. Ocorre que mesmo assim não existe almoço grátis.

A casa do inimigo II

O descontrole fiscal, que já era uma realidade, vai se acentuar cada vez mais, e com a atividade econômica em queda. Logo ali, dobrando a esquina, o aumento da inflação aliado à gastança para dar votos a Luiz Inácio ano que vem, vai complicar tudo. Não é a toa que o Banco Central está mantendo os juros altos.

Como causar inflação

A candidatura Lula (PT) corre contra o relógio. Toneladas de populismo descarregados sem o menor constrangimento para carrear votos nas eleições de 2026 causam inflação, o pior dos impostos. Se o poder aquisitivo cair e o PIB não acelerar em um ano, o cenário pode ser adverso para ele.

Só para constar