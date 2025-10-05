Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasComeço de Conversa
Começo de Conversa

Alguns dos nossos patrocinadores

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 05 de Outubro de 2025 às 18:55

Um clima europeu

TÂNIA MEINERZ/JC
Compartilhe:
Fernando Albrecht
Parece uma rua de Paris em noite chuvosa, mas fica em uma do bairro Navegantes. Do lado direito fica o Instituto Caldeira e do lado oposto a antiga tecelagem Rio Guahyba, cujos teares produziam roupas usadas até fora do Rio Grande do Sul. Isso foi no tempo em que o capricho não era moeda de troca.  Sorte nossa que os prédios foram revitalizados. 
Parece uma rua de Paris em noite chuvosa, mas fica em uma do bairro Navegantes. Do lado direito fica o Instituto Caldeira e do lado oposto a antiga tecelagem Rio Guahyba, cujos teares produziam roupas usadas até fora do Rio Grande do Sul. Isso foi no tempo em que o capricho não era moeda de troca.  Sorte nossa que os prédios foram revitalizados. 
 

Sobre temeridades

É lógico que o motorista do ônibus que pegou fogo na descida da rua Espírito Santo não conhecia nada de Porto Alegre. É uma das mais íngremes da cidade e ele deve ter seguido cegamente o GPS. E com veículo de dois andares, certamente deveria saber que teria fiação elétrica baixa pela frente.

Conexão Rio Grande-EUA

Em preparação para começar a construir quatro navios para a Transpetro, o Estaleiro Rio Grande, da Ecovix, recebeu a visita do cônsul-geral dos Estados Unidos em Porto Alegre, Jason Green. O diplomata ficou bem impressionado.

O velho e bom Jacozinho

Ex-alunos, ex-professores, familiares e amigos do Colégio e Escola Normal Jacob Renner, o Jacózinho, de Montenegro, têm almoço de confraternização marcado para o domingo 26 de outubro. Nos anos 1960, era um dos poucos do Vale do Caí a oferecer o curso científicio. Informações com o ex-aluno Édio Trein no ediotrein@gmail.com ou (51) 99989-5993.

Do táxi para a glória

O site Jornalistas & Cia completa 30 anos. Junto com a festa realizada em São Paulo, anunciou o Admirado Jornalista Brasileiro de 2025, láurea conquistada pelo gaúcho Caco Barcellos, da Globo. Começou na extinta Folha da Manhã da Caldas Júnior, em 1974. Curiosidade: juntamente com a profissão também era taxista.

Empresas em 120 minutos

O prefeito de Novo Hamburgo, Gustavo Finck (PP), anunciou que o tempo para se abrir uma empresa passou a ser de apenas duas horas na cidade. "Alcançamos Porto Alegre e hoje somos referência na agilidade em atender os empreendedores locais", afirmou. A meta inicial do seu governo era abrir uma empresa em sete horas. "Superamos nosso objetivo em nove meses", comemorou.

A casa do inimigo I

O governo federal diz que vai compensar a perda de arrecadação do fim do Imposto de Renda para quem ganha menos de R$ 5 mil taxando os mais ricos. Parece que para suas excelências de Brasília, mais ricos são os que ganham mais de R$ 5 mil. Mais uma paulada no que já foi a classe média. Ocorre que mesmo assim não existe almoço grátis.

A casa do inimigo II

O descontrole fiscal, que já era uma realidade, vai se acentuar cada vez mais, e com a atividade econômica em queda. Logo ali, dobrando a esquina, o aumento da inflação aliado à gastança para dar votos a Luiz Inácio ano que vem, vai complicar tudo. Não é a toa que o Banco Central está mantendo os juros altos.

Como causar inflação

A candidatura Lula (PT) corre contra o relógio. Toneladas de populismo descarregados sem o menor constrangimento para carrear votos nas eleições de 2026 causam inflação, o pior dos impostos. Se o poder aquisitivo cair e o PIB não acelerar em um ano, o cenário pode ser adverso para ele.

Só para constar

Agora tudo é icônico. Na falta de palavras, o termo calibra tudo quanto é produto ou serviço. A VW lançou um carro icônico, apareceu um chocolate icônico, vitrines exigem roupas icônicas, novelas antigas são icônicas, atrizes e atores e sabe Deus o que mais falta ser icônico.

Notícias relacionadas