Banrisul festeja quase 100 anos em mega evento em Porto Alegre

O aniversário de 97 anos do Banrisul teve uma festa digna da importância do banco, feita no prédio da antiga Rio Guahyba, na rua Frederico Mentz em Porto Alegre. O local, que fica em frente ao Instituto Caldeira, foi o cenário que reuniu, claro, um bocado de gente que é notícia. É um senhor centro de eventos, parece uma avenida indoor. Está de parabéns o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, e equipe.

Luz, mais luz

Prédio na rua Frederico Mentz à noite tem iluminação especial Fernando Albrecht/especial/jc

A ideia de fazer eventos na rua Frederico Mentz à noite pode levar a conclusões errôneas quanto à segurança. A rua é profusamente iluminada. Há forte presença de seguranças e o estacionamento não tem a presença incômoda de flanelinhas. É uma joia do 4º Distrito de Porto Alegre.

O costelão Farroupilha

O Acampamento Farroupilha tem a fumaceira de sempre, vinda dos diversos piquetes, incluindo empresas privadas que têm direta ou indiretamente algo a ver com a cultura gaudéria. O restaurante do acampamento em Porto Alegre oferece um Costelão 12 Horas por R$ 450,00. Essa é de arrepiar.

Uma boa ideia

Tramita na Câmara de Vereadores de Venâncio Aires um projeto de lei do vereador Alberto Sausen (Podemos) que dispõe sobre a obrigatoriedade de colocar faixas refletivas nos cavalos que transitam à noite em estradas vicinais ou locais de uso comum do município. Parabéns, vereador Sausen. É grande o número de acidentes. Os motoristas só enxergam os animais quando já é tarde demais. A informação é da Folha do Mate.

Do Japão para Porto Alegre

O Hospital Moinhos de Vento celebrou os 40 anos da sua UTI Neonatal com o V Simpósio Internacional de Neonatologia, em 10 de setembro, em Porto Alegre. O evento reuniu especialistas brasileiros e japoneses da Universidade de Saitama, como Fumihiko Namba e Naoyuki Miyahara, para debater protocolos, estratégias de ressuscitação e manejo de bebês prematuros. Enfermeiras japonesas também apresentaram práticas de cuidado neonatal.

Economia caseira

Vai se tornando comum o hábito de almoçar fora, levando de casa refrigerante ou água, com e sem bolinhas. Quando o almoço "no seco" é bem em conta, pagar bebida vendida pela casa aumenta consideravelmente a conta. Alguns lugares cobram até R$ 8,00 por uma lata de 310 ml. Feita a conta, em um mês se economiza um valor expressivo.

O passado nos condena