Um flautista que vai-vem em Porto Alegre

Um dos palestrantes do Tá na Mesa da Federasul de ontem, Gedeão Pereira, presidente da Farsul, comentou que o México substituiu os Estados Unidos na compra da carne gaúcha. "Só não sei para onde vai essa carne toda", falou. Bueno, pode ser baldeação.
Com direito a novo slogan ufano-nacionalista e desprezo a Israel e "beijim-beijim" com o Irã, que acolhe o Hamas, a diplomacia brasileira deu um gigantesco passo a lugar nenhum. Quem viveu os anos 1950 conhece como se utiliza a estratégia do nacionalismo exacerbado para tapar o sol da economia com a peneira do verde e amarelo. Só falta ressuscitar Macunaíma.
De todos os programas assistencialistas do governo, o Pé-de-Meia é uma boa. Inculcar na gurizada a importância da poupar é necessário. Como no antigo slogan da Caixa Econômica, mão que economiza é mão que não pede.
A Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs) abriu as inscrições de nomes de candidatos à Láurea de Engenheiro do Ano 2025 nas áreas Pública e Privada. A tradicional premiação da entidade é considerada o Oscar da engenharia gaúcha.
Imagine uma loja lotada de objetos de cristal expostos do chão até o teto. Agora imagine um elefante entrar nesta loja sem dar bola para a quebradeira. O elefante chama-se Donald Trump.
...os Estados Unidos impuseram restrições à exportação de chips da gigante Nvidia e AMD. Adivinha para qual país é a proibição?
A OAB/RS reforça sua posição contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 66/2023, que impõe limites percentuais ao pagamento de precatórios pelos municípios e abre novo prazo de parcelamentos. Para isso, realiza amanhã, às 13h, na OAB Cubo (rua Manoelito de Ornellas, 55), ato público em defesa dos direitos dos cidadãos.
A Unimed Porto Alegre novamente estará presente na Expointer com uma equipe completa de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, que atuarão em pontos de atendimento fixos e veículos, equipados com tecnologia avançada para proteger os visitantes e expositores.
Governistas do Congresso Nacional fizeram um acordo com a oposição que deve blindar Frei Chico, irmão do presidente Lula, de ser convocado para depor. Em troca, as investigações retrocedem até o governo Dilma Rousseff. Que acordinho a favor do frei que não é frei!
Apenas 5% das empresas familiares brasileiras chegam à terceira geração. Para tentar reverter esse quadro, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) criou a Jornada de Sucessão Empresarial.