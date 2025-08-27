Um flautista que vai-vem em Porto Alegre

Alguns personagens da cidade vão e vêm da área central e migram provisoriamente para lugares incertos e não sabidos. É o caso do autodenominado Riponse, artista de rua que toca duas flautas.





Com escalas

Um dos palestrantes do Tá na Mesa da Federasul de ontem, Gedeão Pereira, presidente da Farsul, comentou que o México substituiu os Estados Unidos na compra da carne gaúcha. "Só não sei para onde vai essa carne toda", falou. Bueno, pode ser baldeação.

De volta ao passado

Com direito a novo slogan ufano-nacionalista e desprezo a Israel e "beijim-beijim" com o Irã, que acolhe o Hamas, a diplomacia brasileira deu um gigantesco passo a lugar nenhum. Quem viveu os anos 1950 conhece como se utiliza a estratégia do nacionalismo exacerbado para tapar o sol da economia com a peneira do verde e amarelo. Só falta ressuscitar Macunaíma.

Um bom projeto

De todos os programas assistencialistas do governo, o Pé-de-Meia é uma boa. Inculcar na gurizada a importância da poupar é necessário. Como no antigo slogan da Caixa Econômica, mão que economiza é mão que não pede.

Oscar do concreto

A Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs) abriu as inscrições de nomes de candidatos à Láurea de Engenheiro do Ano 2025 nas áreas Pública e Privada. A tradicional premiação da entidade é considerada o Oscar da engenharia gaúcha.

De cabeça pra baixo

Imagine uma loja lotada de objetos de cristal expostos do chão até o teto. Agora imagine um elefante entrar nesta loja sem dar bola para a quebradeira. O elefante chama-se Donald Trump.

Por sinal...

...os Estados Unidos impuseram restrições à exportação de chips da gigante Nvidia e AMD. Adivinha para qual país é a proibição?

PEC dos Precatórios

A OAB/RS reforça sua posição contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 66/2023, que impõe limites percentuais ao pagamento de precatórios pelos municípios e abre novo prazo de parcelamentos. Para isso, realiza amanhã, às 13h, na OAB Cubo (rua Manoelito de Ornellas, 55), ato público em defesa dos direitos dos cidadãos.

Serviço médico na feira

A Unimed Porto Alegre novamente estará presente na Expointer com uma equipe completa de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, que atuarão em pontos de atendimento fixos e veículos, equipados com tecnologia avançada para proteger os visitantes e expositores.

Reza forte

Governistas do Congresso Nacional fizeram um acordo com a oposição que deve blindar Frei Chico, irmão do presidente Lula, de ser convocado para depor. Em troca, as investigações retrocedem até o governo Dilma Rousseff. Que acordinho a favor do frei que não é frei!

Mortalidade infantil