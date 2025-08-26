Boa ideia para descansar as pernas no Centro

A prefeitura instalou uma série de bancos e lixeiras de concreto ao longo das ruas dos Andradas e Uruguai, no Centro Histórico. É bom para descansar as pernas. As lixeiras não vazam o chorume como acontece com as convencionais de fibra, bem mais estreitas e quebradiças. Agora é torcer para que a população pelo menos acerte o alvo.

Mapa Econômico do RS

O terceiro capítulo de 2025 do mapeamento da economia gaúcha circula nesta edição do Jornal do Comércio. O especial traz dados exclusivos e indicadores da economia da Serra Gaúcha, uma das regiões mais ricas do Estado. Para além da indústria, uma oportunidade de desenvolvimento que desponta é a expansão do enoturismo. Vale a leitura do Mapa Econômico do RS.

Bom negócio

Em uma negociação de R$ 25 milhões, a Savar entregou 20 caminhões Mercedes-Benz para a Buzin Transportes. Foi um bom negócio para os dois.

Uma mudança...

A notícia de que o Hospital Fêmina se mudará para a avenida Francisco Trein (matéria nesta edição), na Zona Norte, deve movimentar o mercado imobiliário de Porto Alegre. O terreno onde funciona o hospital hoje, na rua Mostardeiro, foi avaliado em R$ 80 milhões. É um espaço nobre no bairro Moinhos de Vento, com acesso ainda pela rua Frederico Link. Se tudo correr conforme o previsto, a transferência se dará dentro de cinco anos.

...outra mudança

Já se cogita transferência de outro hospital da cidade, o Materno Infantil Presidente Vargas, provavelmente para o bairro Teresópolis. Será outro grande espaço que deve interessar à construção civil. Pelas dimensões, certamente disponibilizará estacionamento, o grande problema da avenida Independência.

Briga de foice artificial

O que vai ser um perigo será o uso da Inteligência Artificial (IA) na campanha das eleições de 2026. Vídeos falsos de candidatos com falas inventadas, vídeos em cenários esdrúxulos, vai ser um diabo deter essa avalanche de falsidades.

Alta tensão

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, disse que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete réus acusados de tentativa de golpe traz "algum grau de tensão para o País". Talvez aconteça alguma resposta do presidente dos EUA, Donald Trump.

Violência no futebol

Gramado e Canela firmaram um inédito acordo para combater os atos de violência em eventos esportivos. A parceria estabelece um protocolo de punições unificadas, garantindo que atletas e membros de equipes que cometerem agressões graves em uma cidade sejam automaticamente penalizados na outra.

O pai do buraco

Um buraco está instalado há anos na Alameda Vicente de Carvalho, 78, bairro Bela Vista. Bloqueia uma garagem e dificulta a passagem de pedestres. Seria apenas mais um dos tantos, não fosse um detalhe... do pedido de providências, ficou apenas um cavalete, indicando que é do Dmae. No mais, cresce a olhos vistos.

Os quatro campeões

As cidades onde mais se furtam cabos e fios de energia são Tramandaí, Porto Alegre, Rio Grande e Capão da Canoa, áreas de concessão da CEEE Equatorial. Eis aí um problemão, e não se enxerga solução à vista. É incrível uma cidade ser derrotada por ladrões de fios.

Reciclar é preciso

A ADP Brazil Labs, braço global da ADP instalado em Porto Alegre, comemora os resultados do seu Programa de Gestão de Resíduos implementado em 2023, em parceria com a Trashin. Neste período já foram coletadas cerca de 3,5 toneladas de resíduos da empresa.

Agora vem o La Niña