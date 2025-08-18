O porto-alegrense se esquece da população das ilhas

O desconhecimento da população sobre o povo das ilhas vem desde sempre, talvez menos quando não havia lanchas ou catamarãs como hoje. O povo só se lembra das colônias de pescadores quando compra peixe na Semana Santa, especialmente na Feira do Peixe do Largo Glênio Peres.

Há vagas

A paisagem da rodovia RS-239 entre Taquara e Novo Hamburgo ganhou um novo componente visual nos últimos tempos. Além dos anúncios em outdoors, multiplicam-se faixas em muros e portais de empresas, informando que há vagas de trabalho disponíveis. Teve até quem contratasse espaço publicitário para incentivar as pessoas a enviar currículo.

Disputa por mão de obra

Tudo a ver com a informação do repórter Cláudio Isaías sobre os 200 funcionários da indústria Usaflex demitidos no Vale do Sinos. Tão logo foi confirmada a informação, sete empresas manifestaram a intenção de contratar esses profissionais, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Calçados de Campo Bom.

De papo pro ar

Vários empresários daqui e acolá reportam a falta de mão de obra, mesmo sem muita qualificação. Em Santa Catarina, acontece o mesmo nos canteiros de obras. Bolsa Família acumulado com Auxílio Desemprego mais Vale Gás, mais Auxílio Escola, muitos ganham todos esses benefícios. Então, para que trabalhar?

E segue o baile

Na semana passada, uma cafeteria do Centro teve a loja arrombada duas vezes. Levaram uma TV grande, equipamentos, fecharam o registro de água e levaram todas as torneiras. Ano passado aconteceu o mesmo. De madrugada, a área central é terra de ninguém. Câmeras de vigilância? Eles até riem para elas. O posto da Brigada não tem gente nem viaturas para uma ronda de respeito.

A gangue do Rolex

Está de volta. Depois de muitos assaltos, com epicentro na rua Padre Chagas, alguns integrantes foram presos, mas com a benevolência da legislação penal, estão de volta. No sábado, assaltaram cidadão que deixou a filha no Leopoldina Juvenil. Estão armados e são perigosos.

Em causa própria

O governo quer regulamentar regras para redes sociais. Cheira à censura, porque o presidente, o primeiro escalão e ministros do STF são alvos de imitações com a ajuda de IA, que consegue fazer um bebê com a cara de Lula falando coisas que nunca disse.

Me dá um dinheiro aí

Os partidos que compõem a base aliada do governo Lula (PT) não estariam dispostos a entregar os cargos. Preferem que os titulares sejam demitidos. Toda véspera de eleição é a mesma cantilena, afinal, é um rico dinheirinho que deixa de entrar. Nunca se viu na política cachorro largar osso.

Coisa mais momosa...

O presidente Lula ofereceu jabuticaba para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que poderia retribuir mandando cranberry ao brasileiro. Com a vantagem que o suco dessa fruta previne infecções urinárias e destrói todas as bactérias por onde passa.

Porém...