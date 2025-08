Conheça o bar flutuante nas proximidades da Ilha do Pavão

Não é na Amazônia, nem na beira de um rio no Pará. É no Guaíba mesmo. Este bar flutuante está ancorado junto ao Canal da Conga, nas proximidades da Ilha do Pavão. É só chegar de barco, jet ski, veleiro ou lancha, para desfrutar tudo que um boteco tem. Além das águas, o cenário verdejante completa o quadro. Isso o porto-alegrense não vê.



Um País em parafuso I

A situação está osca, neologismo criado pelo colunista Lauro Quadros há mais de 50 anos. Temos esse tarifaço em que o diretor-geral da Casa Brasil não tentou pessoalmente conversar com o diretor-geral da Casa Branca. Temos um Congresso que entrou mudo e saiu calado nos grandes problemas da casa, temos um ufanismo cor-de-rosa que não tem nem combustível para sua aviação e nem verba para radares das rodovias federais fora as pedagiadas.

Um País em parafuso II

O Brasil é grande, dizem os acomodados, enquanto vamos para o fundo e nem conseguimos domar estudantes que não estudam, ambulantes que não ambulam, adultos que não querem trabalhar porque o Bolsa Família substitui o labor. Para que conste em ata, o grosso da população brasileira não está nem aí para nossas mazelas. Deus há de prover, é o lema do povão. Com 57 anos de profissão, só posso dizer que estamos ferrados. Credo em Cruz Ave Maria!

A pastinha de venda

Lá pelas tantas, no Tá na Mesa da Federasul de ontem, foi dito que o Brasil precisa de novos mercados para compensar o tarifaço. Certo, mas como faz? Nos meados dos anos 1970, se dizia que em matéria de exportação o Brasil não era vendido, era comprado. Os desbravadores foram à luta para mudar essa realidade. A diplomacia pode ajudar, mas a força está nas pastas dos executivos. Governo não é solução, é intermediação.

Construção e desconstrução

A construção da reputação da carne argentina levou décadas e culminou com a exportação do baby beef, um corte muito apreciado pelos europeus. Não foi só levar pasta. Uma rede de churrascaria com aspas compridas de um boi levava a orgulhosa inscrição Churrasco Argentino. Parece mentira, mas quem a destruiu foi o casal Kirchner, por razões que a própria razão desconhece.

Caça ao turista

Gramado está na boca do povo. Há redes de hotelaria que estão se adequando à nova realidade, eufemismo para falta de hóspedes e também de consumidores para suas operações gastronômicas. Um dos sinais da inquietação é a abordagem de turistas. Após diversos episódios envolvendo vistantes que afirmaram ser "insuportável passear em Gramado", um grupo, que atua no ramo da multipropriedade desde 2016, não fará mais as tais abordagens.

Devoradora de rabos

Especialista em Neurociências, Maicon Dias destaca que a Inteligência Artificial tem um enorme potencial, mas seu uso superficial pode gerar mais do mesmo. Perfeito. Tirando o lado útil, é a cobra comendo o próprio rabo.

