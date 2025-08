Homem-estátua também sente frio

Todos conhecem como se comportam os homens-estátua quando algum insolente resolve tirá-lo do sério. É muito difícil que eles aceitem provocações, movimento que só se cria quando se dá um dinheirinho. Dizem que os argentinos são os melhores. Mas este se rendeu ao frio de renguear cusco quando labutava na calçada em São Leopoldo, no Vale do Sinos. E, meio pelado, nem esquimó segurava essa.

Cidade da Advocacia

Já começou ontem e vai até o dia 9 de agosto, no Cais Embarcadero, em Porto Alegre, a quarta edição da Cidade da Advocacia. Promovido pela OAB/RS, o evento, destinado exclusivamente a profissionais e estudantes de Direito, é gratuito e deve reunir mais de 20 mil pessoas ao longo desta semana.

Por que me ufano do meu país

Recorrer o campo dos jornais antigos mostra que promessas dos presidentes costumam ser vãs. Por exemplo, há 40 anos, no dia 1º de agosto de 1985, o presidente José Sarney foi capa do falecido Jornal do Brasil, um dos melhores da história dos impressos. Disse sua excelência: "As mordomias vão acabar, custe o que custar". Quá quá quá, como diria o Pato Donald. Não só não acabaram como engordaram, rumo à obesidade mórbida. Dias antes, o mesmo Sarney pretendia acabar com as notícias falsas.

Por que me odeias se não te fiz bem?

A antiga frase pode permitir uma aproximação com o ato do ministro do STF Alexandre de Moraes contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Além da prisão domiciliar, proibi-lo de usar celular mostra um ódio visceral não só contra a pessoa jurídica do ex-presidente, mas também contra a pessoa física de Bolsonaro.

Vai mas volta

O Banrisul modernizou sua rede de autoatendimento ao avançar na instalação de mil caixas eletrônicos recicladores, que eliminam o uso de envelopes e reutilizam o dinheiro depositado para novos saques. Parceria com a empresa de tecnologia financeira Tecban.

Tudo pronto

A Expoagas 2025 - 42ª Convenção Gaúcha de Supermercados reunirá mais de 65 mil lideranças, gestores e colaboradores dos segmentos do varejo, da indústria, do canal distribuidor, do setor primário e da imprensa, no Centro de Eventos Fiergs, entre os dias 19 e 21 de agosto.

Geração B, de burrinhos

Os estudantes do Rio Grande do Norte não precisam gastar tanto fosfato para passar de ano. Foi aprovada nova regra que permite que ele possa rodar em quatro disciplinas. A continuar nesse ritmo, veremos o dia em que poderão rodar em todas para se formar.

Saúde na saúde

A Unimed Porto Alegre conquistou o 2º lugar no Ranking GPTW Saúde - Great Place to Work (GPTW) - divulgado anualmente para reconhecer as empresas do setor de saúde que se destacam por criar um excelente ambiente de trabalho, avaliando a gestão de pessoas e a qualidade de vida oferecida aos seus colaboradores.

Muy amigo

No primeiro dia, o presidente Lula (PT) não deu um pio na mídia sobre a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL), ao que se saiba. Hoje, entra em vigor o tarifaço de 50% dos Estados Unidos, e a tendência é que o presidente norte-americano salgue ainda mais o bacalhau que já é salgado. Não podia ser em hora pior.

Relicário de histórias

A Fruki produziu um alentado livro sobre seus 100 anos. O início foi com a cerveja Bella Vista, de Emílio Kist, em Arroio do Meio. A notoriedade se solidificou por usar sua água mineral, hoje Água da Pedra. Mas foi nos anos 1960 que um produto vendeu mais que pão quente, a Soda Laranjada. O gosto era especial exatamente por usá-la.

A vez dos grisalhos